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11:16, 30 июня 2026Спорт

Тарасова оценила допуск российских фигуристов на турниры ISU в нейтральном статусе

Татьяна Тарасова: Непонятно, почему ISU допустила россиян до турниров без флага и гимна
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила допуск российских фигуристов до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Она назвала это событие важным для отечественного спорта. «Но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится? Все решения принимают люди, а какие там люди — нам понятно», — заявила Тарасова.

О решении ISU стало известно ранее 30 июня. Помимо россиян, разрешение выступать на турнирах в нейтральном статусе получили белорусы.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

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