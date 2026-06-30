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10:02, 30 июня 2026Спорт

Тренер сборной Нидерландов прокомментировал вылет команды с ЧМ-2026

Тренер Нидерландов Куман: С Марокко сыграли в пять защитников, и все равно что-то не так
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Voetbal International.

По его словам, в матче с Марокко были вещи, которые можно было сделать лучше. «Были моменты, когда мы слишком сильно отступали назад. И не могли больше оказывать давление на соперника, хотя мы сами довольно хорошо оборонялись», — заявил Куман.

Тренер добавил, что решил сыграть в пять защитников, так как в предыдущих матчах его команда много позволяла соперникам в атаке. «Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли — и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», — отметил Куман.

Основное и дополнительное время матча 1/16 финала ЧМ с Марокко завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее марокканцы. Игра прошла в ночь на вторник, 30 июня.

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