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19:51, 30 июня 2026Наука и техника

Ученые ИКИ РАН сообщили о гибели неизвестной кометы на Солнце

В ИКИ РАН заявили о гибели неизвестной кометы на Солнце
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что комета не имела ни имени, ни номера в каталоге. Также сообщается, что она до этого никому не была известна. Комета появилась много миллиардов лет назад в результате цепи нелепых совпадений заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.

Ранее стало известно, что 25 июня на Землю обрушилась слабая магнитная буря класса G1.

Также на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.6.

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