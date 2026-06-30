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11:35, 30 июня 2026Наука и техника

В России оценили кассетную упаковку наземных дронов-камикадзе

В России назвали интересной кассетную упаковку наземных дронов-камикадзе
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: «Telegram-канал «Военная хроника»

Кассетную упаковку дронов-камикадзе, предлагаемую иностранной стороной, можно назвать интересной. С такой оценкой выступил Telegram-канал «Военная хроника».

«Несколько таких дронов могут быть упакованы в кассету-контейнер и скрытно размещены где-то около нужной позиции. Дроны, предположительно, оснащаются только минами ТМ советского типа, но отсек внутри позволяет заложить и обычную взрывчатку», — говорится в публикации.

Одним из плюсов конструкции издание считает «приземистый дизайн», снижающий заметность дрона-камикадзе во время движения.

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