В России сообщили о сотнях пострадавших людей от ударов ВСУ за неделю

Мирошник: Число пострадавших от ВСУ граждан превысило 300 человек за неделю

Число жителей России, получивших ранения от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за неделю превысило 300 человек. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что такая ситуация сложилась впервые с начала года.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. По его данным, украинские беспилотники ударили по автобусному парку. Политик указал, что эта атака не имеет ничего общего с боевыми действиями. Противник сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее. Виновные за подобные преступления рано или поздно за них ответят.

25 июня дроны ВСУ атаковали Уфу, которая находится более чем в 1500 километрах от границы с Украиной. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что силы Минобороны РФ и службы безопасности предприятий отбили нападение.

