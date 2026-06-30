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11:06, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о роли США в конфликте с Украиной

Депутат Новиков: Все военные конфликты среди стран Европы не проходят без участия США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Утверждение, что США не перестают помогать Украине в текущем конфликте, не расходится с мнением России, несмотря на посылы президента Дональда Трампа о желании его завершить, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил, что США и Германия продолжают поддерживать Украину. По его словам, 98 процентов всей помощи Киеву сейчас предоставляют страны Европы и Канада, а Вашингтон снабжает его военной техникой, которую закупают партнеры.

По словам парламентария, на сегодня все слова Трампа о мире рассыпались, а сам президент оказался еще более кровавым и агрессивным, чем его предшественник Джо Байден. Он также отметил, что после встречи глав России и США на Аляске не было опубликовано никаких конкретных решений, по которым можно было бы проверить добросовестность или недобросовестность действий Белого дома.

«Соответственно, США оставались все это время в конфликте, оставались частью НАТО, и ни к чему разговоры о возможности выхода США из НАТО не привели. И до тех пор, пока США являются частью блока НАТО, а по сути дела — руководителями этого блока, мы можем фиксировать то, что и все военные конфликты, в которых участвуют страны Европы, не могут происходить без участия США», — заключил Новиков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.

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