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Забота о себе
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07:15, 30 июня 2026Забота о себе

Врач оценил возможность восстановить анальную девственность

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Miridda / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Данило Муньос рассказал, существуют ли способы восстановить так называемую анальную девственность. Возможность проведения подобной операции он оценил в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил Муньос, когда речь заходит о восстановлении анальной девственности, люди обычно имеют в виду сужение этого канала или эстетическую коррекцию складок и изменений кожи вокруг ануса.

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Правда, подобные вмешательства обычно выполняются только при наличии реальных показаний, добавил врач. В их число входят геморрой, анальная трещина, свищи, абсцессы, опухоли, травматизация, папилломы и рецидивирующие воспаления. «В этих условиях цель состоит в облегчении симптомов, восстановлении анатомии и сохранении функции анального канала», — заключил Муньос.

Ранее гинеколог Яна Радутинских опровергла самый живучий миф о девственницах. По ее словам, миома матки не появляется из-за отсутствия половой жизни.

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