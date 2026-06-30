Врач оценил возможность восстановить анальную девственность

Колопроктолог Данило Муньос рассказал, существуют ли способы восстановить так называемую анальную девственность. Возможность проведения подобной операции он оценил в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил Муньос, когда речь заходит о восстановлении анальной девственности, люди обычно имеют в виду сужение этого канала или эстетическую коррекцию складок и изменений кожи вокруг ануса.

Правда, подобные вмешательства обычно выполняются только при наличии реальных показаний, добавил врач. В их число входят геморрой, анальная трещина, свищи, абсцессы, опухоли, травматизация, папилломы и рецидивирующие воспаления. «В этих условиях цель состоит в облегчении симптомов, восстановлении анатомии и сохранении функции анального канала», — заключил Муньос.

Ранее гинеколог Яна Радутинских опровергла самый живучий миф о девственницах. По ее словам, миома матки не появляется из-за отсутствия половой жизни.