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Забота о себе
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21:03, 19 июня 2026Забота о себе

Гинеколог опровергла самый живучий миф о девственницах

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог-хирург Яна Радутинских опровергла один из самых живучих мифов о девственности. Пост об этом она опубликовала в своем канале в Telegram.

Врач рассказала, что доктора XVIII века считали, что миома матки появляется из-за отсутствия половой жизни. По их мнению, у девственниц кровь в малом тазу застаивалась, что и приводило к появлению новообразований. Сегодня же, как подчеркнула врач, доказано, что эта теория была ложной. Несмотря на это, многие продолжают верить в опасные последствия воздержания.

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Радутинских добавила, что существует и другой распространенный миф о девственницах: многие женщины без сексуального опыта уверены, что им не нужно посещать гинеколога. Врач назвала это опасным заблуждением. По ее словам, девственницы действительно защищены от инфекций, передающихся половым путем, однако такие заболевания, как миома матки, эндометриоз, опухоли яичников и полипы, не зависят от наличия или отсутствия половой жизни.

Ранее онколог-гинеколог Сампаду Десаи и онколог Шона Наг предупредили, что рак яичников легко не заметить. По их словам, на ранних стадиях симптомы отсутствуют или выглядят похожими на легкие проблемы с ЖКТ.

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