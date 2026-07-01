Дочь Юдашкина показала редкие фото трех его внуков

Бизнесвумен Галина Юдашкина показала редкие фото с тремя детьми

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина показала редкие фото трех его внуков — Анатолия-Авраама, Аркадия-Аарона и Агаты-Ариеллы. Кадры появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесвумен разместила фото и видео, на которых запечатлела повзрослевших наследников. Семья посетила Музей шоколада в Майами. «Любимое мороженое ребят», — подписала Юдашкина один из снимков.

Известно, что Юдашкина состоит в браке и воспитывает детей с бизнесменом Петром Максаковым.

Ранее в июне Тина Канделаки показала редкое фото 26-летней дочери. Фотографию она сопроводила эмодзи с сердцами, отказавшись от подписей.