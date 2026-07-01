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11:06, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали сильнейший природный афродизиак

Биолог Баранова назвала зеленый лук сильнейшим афродизиаком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dragana_Gordic / Designed by Magnific

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала, какой продукт усиливает половое влечение у мужчин. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова посоветовала мужчинам включить в рацион зеленый лук. Она назвала этот продукт одним из сильнейших природных афродизиаков.

Кроме того, по словам биолога, зеленый лук полезен и для женщин. В нем содержится фолиевая кислота, которая укрепляет здоровье женской репродуктивной системы, заявила специалистка.

Ранее Баранова раскрыла способы снизить зуд после комариных укусов. Она, в частности, рекомендовала использовать мятную зубную пасту.

Перед этим Баранова развеяла популярный миф. Биолог отметила, что посуда из пластика может быть безопасной.

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