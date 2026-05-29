Россиянам назвали хулиганский способ борьбы с комариными укусами

Биолог Баранова заявила, что от комариных укусов помогает мятная зубная паста

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала необычный способ, помогающий снять зуд после комариных укусов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Есть вообще хулиганский способ, прям практически детский. Есть такая мятная зубная паста. Как вы знаете, мята обладает уникальными свойствами, она холодит», — заявила Баранова и посоветовала наносить пасту на место укуса.

По словам биолога, снять раздражение также помогают вода с содой или уксусом или лед. Она заверила, что такими способами можно на несколько часов избавиться от зуда после комариного укуса.

Ранее Баранова назвала три способа, помогающие защититься от этих насекомых. Она посоветовала использовать эфирные масла и призвала женщин отказаться от сладких духов, чтобы не привлекать вредителей.