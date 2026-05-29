Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:40, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали хулиганский способ борьбы с комариными укусами

Биолог Баранова заявила, что от комариных укусов помогает мятная зубная паста
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала необычный способ, помогающий снять зуд после комариных укусов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Есть вообще хулиганский способ, прям практически детский. Есть такая мятная зубная паста. Как вы знаете, мята обладает уникальными свойствами, она холодит», — заявила Баранова и посоветовала наносить пасту на место укуса.

По словам биолога, снять раздражение также помогают вода с содой или уксусом или лед. Она заверила, что такими способами можно на несколько часов избавиться от зуда после комариного укуса.

Ранее Баранова назвала три способа, помогающие защититься от этих насекомых. Она посоветовала использовать эфирные масла и призвала женщин отказаться от сладких духов, чтобы не привлекать вредителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok