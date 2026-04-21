Биолог развеяла миф о вреде пластиковой посуды

Биолог Баранова: Пластиковая посуда безопасна, если ее вовремя менять

Биолог Екатерина Баранова развеяла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенный миф о вреде пластиковой посуды. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Хочу сказать про пластиковую посуду. Есть миф, что она вся вредная. Это неправда», — сказала Баранова.

Она объяснила, что посуда из пластика может быть безопасной, если регулярно менять ее примерно раз в год. В противном случае посуда начинает выделять микропластик, который попадает в организм вместе с едой, добавила биолог.

Ранее Баранова рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике. В их число биолог включила помидоры и картошку.

До этого Баранова дала необычную рекомендацию, помогающую бороться с тараканами. Она призвала россиян представлять себя насекомыми, чтобы найти места их обитания в доме.