Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:15, 21 апреля 2026

Биолог развеяла миф о вреде пластиковой посуды

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Биолог Екатерина Баранова развеяла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенный миф о вреде пластиковой посуды. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Хочу сказать про пластиковую посуду. Есть миф, что она вся вредная. Это неправда», — сказала Баранова.

Она объяснила, что посуда из пластика может быть безопасной, если регулярно менять ее примерно раз в год. В противном случае посуда начинает выделять микропластик, который попадает в организм вместе с едой, добавила биолог.

Ранее Баранова рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике. В их число биолог включила помидоры и картошку.

До этого Баранова дала необычную рекомендацию, помогающую бороться с тараканами. Она призвала россиян представлять себя насекомыми, чтобы найти места их обитания в доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok