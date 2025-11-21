Интернет и СМИ
14:13, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали запрещенные к хранению в холодильнике продукты

Биолог Баранова заявила, что помидоры и картофель нельзя хранить в холодильнике
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Afanasieva / Shutterstock / Fotodom

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова призвала не держать в холодильнике помидоры и картофель. Как объяснила биолог, эти овощи при низкой температуре становятся водянистыми и невкусными, а также теряют полезные свойства. Кроме того, в список запрещенных к хранению в холодильнике продуктов она включила бананы, лук и чеснок.

Специалистка заявила, что хранить эти овощи и фрукты следует в контейнерах в прохладном и темном месте.

Ранее Баранова в программе «О самом главном» дала необычный совет для защиты от тараканов в доме. Она рекомендовала россиянам представлять себя этими насекомыми и искать наиболее доступные пути проникновения в дом.

