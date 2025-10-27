Биолог призвала россиян представлять себя тараканами

Биолог Баранова: Для защиты от тараканов нужно обработать места, где они живут

Биолог Екатерина Баранова дала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычный совет, чтобы защититься от тараканов в доме. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Баранова рассказала, что тараканов отпугивают интенсивные запахи, в том числе ароматы пихты и лаврового листа. Она отметила, что насекомые не заползают в места, где так пахнет. Однако, если вредителям нечего будет есть, они все равно туда проникнут, предупредила биолог. Поэтому, по ее словам, защищаться от тараканов нужно с помощью химических средств.

«Мы используем средства защиты, обрабатывая все места, где они входят. Лучше всего представить себя тараканом. Представьте себя тараканом. И как вы вот действуете? Куда пролезаете? И вот вы промазываете все места аккуратно, пробрызгиваете», — призвала россиян Баранова.

Врач и ведущий передачи Александр Мясников, комментируя слова биолога, в шутку отметил, что в его жизни был разный опыт, однако он никогда не пытался представить себя тараканом. «Это что-то новое», — поиронизировал доктор.

Ранее врач Мигель Ассал посоветовал не убивать тараканов тапками. Он заявил, что такая привычка может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.