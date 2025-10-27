Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:40, 27 октября 2025Интернет и СМИ

Биолог призвала россиян представлять себя тараканами

Биолог Баранова: Для защиты от тараканов нужно обработать места, где они живут
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: kaninw / Shutterstock / Fotodom

Биолог Екатерина Баранова дала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычный совет, чтобы защититься от тараканов в доме. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Баранова рассказала, что тараканов отпугивают интенсивные запахи, в том числе ароматы пихты и лаврового листа. Она отметила, что насекомые не заползают в места, где так пахнет. Однако, если вредителям нечего будет есть, они все равно туда проникнут, предупредила биолог. Поэтому, по ее словам, защищаться от тараканов нужно с помощью химических средств.

«Мы используем средства защиты, обрабатывая все места, где они входят. Лучше всего представить себя тараканом. Представьте себя тараканом. И как вы вот действуете? Куда пролезаете? И вот вы промазываете все места аккуратно, пробрызгиваете», — призвала россиян Баранова.

Врач и ведущий передачи Александр Мясников, комментируя слова биолога, в шутку отметил, что в его жизни был разный опыт, однако он никогда не пытался представить себя тараканом. «Это что-то новое», — поиронизировал доктор.

Ранее врач Мигель Ассал посоветовал не убивать тараканов тапками. Он заявил, что такая привычка может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия Россия заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    В российском регионе провели следственные действия у объединения «Махонинские»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости