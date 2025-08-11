Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 11 августа 2025Забота о себе

Врач предупредил о проблемах со здоровьем из-за убийств тараканов тапками

Врач Ассал предупредил об инфекциях из-за уничтожения тараканов тапками
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Врач Мигель Ассал призвал не прихлопывать тараканов тапками. В противном случае, передает его слова издание Vanitatis, у человека возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Как пояснил Ассал, тараканы всегда носят с собой яйца. Они могут остаться на подошве, если насекомое убить тапком. В результате яйца распространятся по всему дому, предупредил медик.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Кроме того, по словам специалиста, тараканы являются переносчиками большого количества патогенов, которые вызывают различные инфекции, расстройство пищеварения и респираторные заболевания, особенно у людей с астмой и аллергией. Они тоже могут распространиться по всему дому. В связи с этим Ассал посоветовал вызывать специальную службу, чтобы избавиться от тараканов, и избегать контакта с ними.

Ранее проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах заражения глистами. По ее словам, паразиты дают о себе знать изменением стула в сторону как запора, так и диареи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости