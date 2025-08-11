Врач предупредил о проблемах со здоровьем из-за убийств тараканов тапками

Врач Ассал предупредил об инфекциях из-за уничтожения тараканов тапками

Врач Мигель Ассал призвал не прихлопывать тараканов тапками. В противном случае, передает его слова издание Vanitatis, у человека возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Как пояснил Ассал, тараканы всегда носят с собой яйца. Они могут остаться на подошве, если насекомое убить тапком. В результате яйца распространятся по всему дому, предупредил медик.

Кроме того, по словам специалиста, тараканы являются переносчиками большого количества патогенов, которые вызывают различные инфекции, расстройство пищеварения и респираторные заболевания, особенно у людей с астмой и аллергией. Они тоже могут распространиться по всему дому. В связи с этим Ассал посоветовал вызывать специальную службу, чтобы избавиться от тараканов, и избегать контакта с ними.

