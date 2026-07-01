Миллиона человек достиг дефицит кадров в одном из сегментов экономики

Специалист Фролов: Дефицит кадров в российской IT-сфере достиг миллиона человек

За год нехватка айтишников в России выросла на 300 тысяч человек. Об этом заявил советник генерального директора РТРС, заведующий кафедрой цифрового телерадиовещания и информационной безопасности ИПК МТУСИ Дмитрий Фролов, его процитировал ТАСС.

Всего же дефицит кадров в этом сегменте достиг миллиона человек в 2025 году. В 2024 году речь шла о 700 000.

По его словам, к 2030 году технологические и экономические изменения отразятся на 22 процентах рабочих мест. Появится 170 миллионов новых ролей, а 92 миллиона станут историей. Прирост, по оценкам Фролова, составит 78 миллионов рабочих мест.

Он уточнил, что в настоящее время в стране есть нехватка специалистов в сфере информационной безопасности.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал дефицит кадров одним из актуальных вызовов для российской экономики.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников, констатировал, что в стране наблюдается остывание рынка труда.

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