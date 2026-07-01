МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе

МОК заявил, что решение ISU допустить россиян соответствует поправкам в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что решение принимают международные федерации. Они подчеркнули, что решение ISU соответствует новым поправкам в Олимпийскую хартию, направленным на минимизацию политического давления.

О решении ISU стало известно 30 июня. Помимо россиян, разрешение выступать на турнирах в нейтральном статусе получили белорусы.

Сессия МОК 24 июня приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет.