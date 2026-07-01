Отказ Италии согласовать долгосрочные обязательства НАТО по Украине объяснили

Политолог Журавлев: Италия выступила против обязательств НАТО по Украине из-за прагматизма

Италия выступила против согласования долгосрочных обязательств НАТО по помощи Украине из-за прагматизма, убежден политолог Дмитрий Журавлев. Мотивацию страны он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год, так как против этого выступила Италия.

Дело в том, что Италия понемножку начинает задумываться, стоит ли ей в Евросоюзе быть третьей за немцами и французами, при том, что их экономика увядает, а итальянская улучшается, полагает политолог.

«В этих условиях Италия, во-первых, хочет обладать самостоятельностью в принятии решений и показать это. "Хотите с нами договариваться? Договаривайтесь. Не надо нам указаний давать". Госпожа [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, кстати, в подобном же варианте оборвала господина [президента США Дональда] Трампа, который чего-то наговорил, что она чуть ли не в постель к нему лезет. Это же не только личная позиция Мелони. Это позиция итальянской элиты, которая считает, что теперь с ней должны считаться», — поделился Журавлев.

По мнению эксперта, итальянцы хотят стать лидерами другого, более прагматичного Евросоюза. Он отметил, что ни власти страны, ни рядовые жители не понимают, для чего им нужна украинская авантюра.

«Для них украинский кризис не является священной коровой, как для германского и французского правительства, а, наоборот. Рациональность такая, прагматизм показывает, что они лучше, чем немцы и французы, которые увязли в идеологической луже и уже из нее, скорее всего, никогда не выберутся. И для итальянских граждан это показатель, и для мирового сообщества это показатель. Те же страны Востока, скорее, будут с прагматиками договариваться, чем с идеологами», — высказался собеседник «Ленты.ру».

До этого сообщалось, что блок НАТО на июльском саммите в Анкаре намерен выделить Украине 10-12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем на предыдущих двух встречах.

