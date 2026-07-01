Российский «Шторм» спустили на воду

Амурский судостроительный завод (АМЗ) спустил на воду малый ракетный корабль (МРК) «Шторм» проекта 22800. Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).
Заложенный в июле 2020 года МРК стал третьим кораблем проекта 22800. «Корабли данного проекта относятся к кораблям третьего ранга. Их назначение — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени», — говорится в публикации.
В мае Балтийский флот России сообщил о получении МРК «Буря» проекта 22800, вооруженного крылатыми ракетами «Калибр-НК» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».