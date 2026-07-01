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11:37, 1 июля 2026Наука и техника

Российский «Шторм» спустили на воду

ОСК: АМЗ спустил на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Шторм»
Иван Потапов
Иван Потапов
Корабль проекта 22800

Корабль проекта 22800

Амурский судостроительный завод (АМЗ) спустил на воду малый ракетный корабль (МРК) «Шторм» проекта 22800. Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Заложенный в июле 2020 года МРК стал третьим кораблем проекта 22800. «Корабли данного проекта относятся к кораблям третьего ранга. Их назначение — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени», — говорится в публикации.

В мае Балтийский флот России сообщил о получении МРК «Буря» проекта 22800, вооруженного крылатыми ракетами «Калибр-НК» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».

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