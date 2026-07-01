Скандального продюсера Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за острой сердечной недостаточности

Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего тюремный срок за сексуальные преступления, госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом пишет газета Metro.

Причиной госпитализации стала острая сердечная недостаточность на фоне пневмонии. По словам собеседника издания, Вайнштейн с трудом дышал. На данный момент он проходит лечение в тюремном отделении больницы на Манхэттене, его состояние улучшилось.

Скандал вокруг продюсера таких кинокартин, как «Убить Билла» и «Криминальное чтиво» разгорелся в 2017 году, когда газета The New York Times опубликовала расследование о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. В результате первого судебного процесса в феврале 2020 года его приговорили к 23 годам тюрьмы, однако решение было отправлено на пересмотр из-за допущенных во время судебного процесса нарушений. Позже он получил 16 дополнительных лет тюремного заключения.

В 2024 году тяжелобольной Вайнштейн подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения. Адвокаты продюсера утверждают, что их клиент в тюрьме на острове Райкерс находился в антисанитарных условиях и получал некачественную медицинскую помощь. Также отмечалась низкая температура воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.