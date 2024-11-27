Тяжелобольной Харви Вайнштейн подал в суд на Нью-Йорк

Продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на Нью-Йорк из-за плохих условий в тюрьме

Тяжелобольной продюсер Харви Вайнштейн, находящийся в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения. Об этом сообщает Associated Press.

Иск осужденного продюсера к властям подразумевает возмещение вреда физическому и психологическому здоровью на сумму 5 миллионов долларов. Адвокаты Вайнштейна утверждают, что их клиент в тюрьме на острове Райкерс находился в антисанитарных условиях и получал некачественную медицинскую помощь.

Также, по информации издания, отмечалась низкая температура воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды. Юрист Имран Ансари в своем обращении сравнил нью-йоркскую тюрьму с «ГУЛАГом».

«Когда я навещал его в прошлый раз, обнаружил на его одежде брызги крови — возможно, от капельниц, я не знаю. Робу не стирали несколько недель! Ему даже не выдали чистое нижнее белье», — возмутился он.

Ранее стало известно, что Вайнштейну диагностировали редкую форму рака костного мозга — хронический миелолейкоз. Из-за этой и других хронических болезней продюсера госпитализировали в июле и апреле 2024 года.