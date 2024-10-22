У Харви Вайнштейна обнаружили рак

NBC News: врачи диагностировали рак костного мозга у Харви Вайнштейна

У американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, диагностировали хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. Об этом сообщает телеканал NBC News.

72-летний продюсер проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. «Из уважения к частной жизни мистера Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — заявил адвокат голливудского шоумена.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн появился в суде через десять дней после операции на сердце. Против него были выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии над женщиной в отеле на Манхэттене в 2006 году.