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16:29, 19 сентября 2024Культура

Перенесший операцию на сердце Харви Вайнштейн предстал перед судом

Харви Вайнштейн отказался признавать себя виновным по новому обвинению

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, появился в суде через десять дней после операции на сердце. Об этом сообщает The New York Times.

Против него были выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии над женщиной в отеле на Манхэттене в 2006 году. Продюсер отказался признавать себя виновным. Отмечается, что на заседании Вайнштейн появился в инвалидной коляске.

12 сентября против кинопродюсера выдвинули новые обвинения, однако он не смог появиться в суде, так как находился в больнице Белвью, куда его доставили для экстренной операции на сердце.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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