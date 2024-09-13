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10:01, 13 сентября 2024Культура

Против Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

Против осужденного продюсера Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

Фото: Adam Gray / Reuters

Против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, выдвинули новые обвинения на слушании 12 сентября. Об этом пишет The New York Times.

При этом самого 72-летнего продюсера не было в суде, так как он находился в больнице Белвью, куда его доставили для экстренной операции на сердце. По словам прокуроров, новое обвинительное заключение будет обнародовано после выздоровления Вайнштейна. Повторное слушание назначено на 18 сентября.

Об экстренной госпитализации Вайнштейна стало известно 9 сентября.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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