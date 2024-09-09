ABC: осужденного продюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Осужденного продюсера Харви Вайнштейна доставили из тюрьмы Рикерс-Айленд в больницу Белвью для экстренной операции, сообщает ABC News.

«Мы можем подтвердить, что господин Вайнштейн перенес сегодня процедуру и операцию на сердце, однако не можем давать никаких дополнительных комментариев», — рассказали его представители. Они добавили, что у 72-летнего продюсера имеется множество серьезных проблем со здоровьем, которые требуют постоянного лечения.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Позже к сроку было добавлено еще 16 лет.

В апреле суд в Нью-Йорке отменил вынесенный ему 23-летний срок и назначил новое заседание. При этом 16-летний срок оставался в силе, так как этот приговор был вынесен в Лос-Анжелесе.

Обвинения в адрес Вайнштейна впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.