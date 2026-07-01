Автором лучшего гола группового этапа ЧМ-2026 стал узбекский форвард Эльдор Шомуродов

Стал известен автор лучшего гола группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучший гол на групповой стадии турнира забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. 31-летний нападающий отличился в матче заключительного тура с командой ДР Конго, в котором его команда уступила со счетом 1:3. Шомуродов выиграл в голосовании, его мяч выбрали 36 процентов респондентов. Также в тройку лучших вошли голы форварда сборной Гаити Вильсона Изидора и боснийца Керима Алайбеговича.

Сборная Узбекистана выступала в группе К с командами ДР Конго, Португалии и Колумбии. Она не набрала ни одного очка и заняла последнее место в квартете.

Шомуродов провел прошлый сезон, играя в аренде за турецкий «Истанбул Башакшехир». Права на него принадлежат итальянской «Роме». С 2017 по 2020 годы футболист выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Ростов».