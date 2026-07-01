Токаев выступил с обращением по случаю начала действия новой Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю начала действия новой Конституции республики. Его речь опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.

«От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу Новой Конституции нашей страны Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана», — говорится в сообщении политика.

Токаев отметил, что с этого дня Казахстан входит на путь реформ, прогресса и модернизации в области политики и экономики. Он также напомнил, что реформа стала возможным после общенационального референдума 15 марта.

Инициатором плебесцита выступил Касым-Жомарт Токаев. Поправки были приняты в рекордно коротикие сроки и включали в себя перестройку политической систему страны. Так, был введен пост вице-президента, упразднен институт государственного советника, а парламент из двухпалатного стал однопалатным, который теперь называется Курултай.

После проведения референдума Токаев заявил, что следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году. Они будут проведены согласно предыдущей редакции Конституции.