Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 1 июля 2026Бывший СССР

Токаев выступил с обращением

Токаев выступил с обращением по случаю начала действия новой Конституции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю начала действия новой Конституции республики. Его речь опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.

«От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу Новой Конституции нашей страны Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана», — говорится в сообщении политика.

Токаев отметил, что с этого дня Казахстан входит на путь реформ, прогресса и модернизации в области политики и экономики. Он также напомнил, что реформа стала возможным после общенационального референдума 15 марта.

Инициатором плебесцита выступил Касым-Жомарт Токаев. Поправки были приняты в рекордно коротикие сроки и включали в себя перестройку политической систему страны. Так, был введен пост вице-президента, упразднен институт государственного советника, а парламент из двухпалатного стал однопалатным, который теперь называется Курултай.

После проведения референдума Токаев заявил, что следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году. Они будут проведены согласно предыдущей редакции Конституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

    Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

    В России начали маркировать жвачку

    Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговоров с США

    Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

    Любителям кофе указали на их главную ошибку

    Мощное землетрясение произошло в Японии

    Раскрыта правда о солдатах ВСУ в Богодаровке

    Немецкого депутата разозлило решение правительства Мерца

    Токаев выступил с обращением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok