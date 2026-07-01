В МИД России заявили об отсутствии ответа ООН на обращение по Старобельску

Замглавы МИД Алимов: РФ не получила ответа ООН на обращение после удара по Старобельску

Россия не получила содержательного ответа ООН на обращение Москвы в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов, пишут «Известия».

«Нет, не получили… До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу», — отметил он.

Ранее Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске. Он попросил Кузнецова передать документы генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Он пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.