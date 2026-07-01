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12:27, 1 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили закрытие погранпереходов с рядом стран

Депутат Толмачев: Причина закрытия погранпереходов с западными соседями в их враждебности
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Причина закрытия погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией заключается в самих странах, с которыми ограничены переходы, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что взаимодействие России с соседними странами — Финляндией, Эстонией и Латвией — с 1 июля изменилось. Нововведение коснулось российской границы с этими странами — там временно закрыли ряд погранпереходов.

«Русофобские заявления политиков, общая неблагонадежность соседей и враждебное поведение отдельных личностей заставляют Россию принять меры для защиты своих граждан и территорий от возможных провокаций со стороны прибалтов», — прокомментировал депутат.

Толмачев также отметил, что переходы были более востребованы у жителей Финляндии, Эстонии и Латвии, поэтому данная мера — сигнал для их правительств. Депутат подчеркнул, что один из ожидаемых эффектов закрытия погранпереходов — повышение безопасности российских граждан, которые проживают в приграничных районах.

Еще до нововведений российских властей Таллин ввел свои ограничения по времени работы погранпунктов. Так, желающие попасть в Россию туристы из Эстонии начали ночевать на границе и жаловались на новые правила работы погранпункта в Нарве, называя это издевательством.

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