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13:32, 1 июля 2026Бывший СССР

В России указали на традиционную ложь Зеленского

Полковник в отставке Баранец назвал требование Зеленского к Лукашенко глупостью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о ретрансляторах в Белоруссии разоблачает ложь украинского лидера Владимира Зеленского, которая стала уже традиционной. Об этом «Царьграду» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что, когда журналисты обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о якобы отключении Минском ретрансляторов по требованию Киева, тот «просто лукаво усмехнулся». По словам Баранца, Белоруссия как суверенное государство вправе размещать технику там, где считает нужным.

«Требование Зеленского — это просто глупость самой высокой марки. Никто никуда радиолокационные станции не убирал», — заключил собеседник «Царьграда».

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не снимет или не выключит в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, Киев сделает это сам.

22 июня украинский лидер заявил, что Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск отключил ретрансляторы. Однако позже Сырский опроверг слова Зеленского, подчеркнув, что эта техника по-прежнему не выключена.

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