Захарова: Польшу устраивал нацизм украинских властей, пока он был направлен против России

Польшу устраивал нацизм украинских властей, пока он был направлен против России и не затрагивал ее собственные интересы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Если бы Бандера, героизированный на всех плакатах, во всех учебниках, Варшаву не устраивал бы на территории Украины, она бы не давала деньги. (...) Потому что если все это используется против России, для Польши, для Варшавы, для определенных политических кругов этой страны это очень даже хорошо», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, польские власти, для которых один нацизм «хороший», а другой — «не очень», демонстрируют свое двуличие.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).