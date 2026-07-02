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17:20, 2 июля 2026Ценности

Дочь Бони проколола ей нос на камеру

Дочь российской блогерши Виктории Бони Анджелина проколола ей нос на камеру
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал PeopleTalk

Дочь российской блогерши и телеведущей Виктории Бони Анджелина проколола ей нос на камеру. Ролик с процедурой звезда опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя наследница знаменитости поставила на ее крыле носа карандашом точку. Получив одобрение матери, она воспользовалась инструментом для проколов. Затем Анджелина приложила автомат к носу Бони и сделала резкое движение. В результате в носу блогерши появился страз.

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«С кем поведешься. Проколола себе нос, как у дочки, она смело нажала на кнопку. Как вам?» — подписала инфлюэнсерша.

В июне Виктория Боня отказалась от части одежды со словами «это яд». Знаменитость рассказала, что приняла решение избавиться от части вещей из-за их негативного влияния на здоровье.

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