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09:08, 2 июля 2026Спорт

Футболист сборной Сенегала отказался играть за команду при нынешнем тренере

Футболист сборной Сенегала Пап Гейе отказался играть за команду при нынешнем тренере
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявил о приостановке карьеры в национальной команде после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

Хавбек отказался играть за сборную при нынешнем тренерском штабе. «Я еще вернусь, чтобы сказать вам несколько слов по поводу вылета», — добавил Гейе.

Ранее Сенегал, ведя со счетом 2:0, уступил Бельгии в дополнительное время в 1/16 финала ЧМ-2026. Гейе, представляющий «Вильярреал», вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте в момент, когда его команда вела с преимуществом в два мяча.

Сенегал с 2024 года возглавляет местный специалист Пап Тьяв. В январе под его руководством команда выиграла Кубок Африки.

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