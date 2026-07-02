Футболист сборной Сенегала отказался играть за команду при нынешнем тренере

Футболист сборной Сенегала Пап Гейе отказался играть за команду при нынешнем тренере

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявил о приостановке карьеры в национальной команде после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

Хавбек отказался играть за сборную при нынешнем тренерском штабе. «Я еще вернусь, чтобы сказать вам несколько слов по поводу вылета», — добавил Гейе.

Ранее Сенегал, ведя со счетом 2:0, уступил Бельгии в дополнительное время в 1/16 финала ЧМ-2026. Гейе, представляющий «Вильярреал», вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте в момент, когда его команда вела с преимуществом в два мяча.

Сенегал с 2024 года возглавляет местный специалист Пап Тьяв. В январе под его руководством команда выиграла Кубок Африки.