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19:12, 2 июля 2026Спорт

Губерниев предупредил о гадстве в отношении российских спортсменов

Комментатор Губерниев предупредил, что российские спортсмены еще столкнутся с трудностями
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предупредил, что российские спортсмены еще столкнутся с трудностями. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев заявил, что критерии допуска остаются жесткими — атлетам предстоит пройти дополнительную фильтрацию. Кроме того, значительную проблему создает визовая и логистическая поддержка: за исключением Китая и дружественных стран, будет непросто организовать въезд и перемещение команд.

Однако, по его мнению, конфликт вокруг нейтрального статуса и запрета национальной символики никуда не исчез. Губерниев напомнил, что сборная России по прыжкам на батуте недавно отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из‑за запрета на использование флага и гимна. «Это гадство будет продолжаться», — посчитал он.

1 июля сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Главный тренер сборной Алексей Рыжков сказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом.

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