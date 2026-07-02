Губерниев предупредил о гадстве в отношении российских спортсменов

Комментатор Губерниев предупредил, что российские спортсмены еще столкнутся с трудностями

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предупредил, что российские спортсмены еще столкнутся с трудностями. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев заявил, что критерии допуска остаются жесткими — атлетам предстоит пройти дополнительную фильтрацию. Кроме того, значительную проблему создает визовая и логистическая поддержка: за исключением Китая и дружественных стран, будет непросто организовать въезд и перемещение команд.

Однако, по его мнению, конфликт вокруг нейтрального статуса и запрета национальной символики никуда не исчез. Губерниев напомнил, что сборная России по прыжкам на батуте недавно отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из‑за запрета на использование флага и гимна. «Это гадство будет продолжаться», — посчитал он.

1 июля сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Главный тренер сборной Алексей Рыжков сказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом.