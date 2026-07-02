Ле Пен выдвинула ультиматум для участия в выборах президента Франции

LCI: Ле Пен поучаствует в выборах президента Франции в случае снятия электронного браслета

Экс-лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Франции в следующем году, если суд не примет решение о снятии с нее электронного браслета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее интервью телеканалу LCI.

«Если я могу быть кандидатом, я буду кандидатом, но при условии, что я смогу вести предвыборную кампанию. (...)

Ну, конечно, браслет будет препятствием. Я не могу зависеть от судьи, который разрешит мне пойти на предвыборный митинг или посетить рынок», — пояснила Ле Пен.

Апелляционный суд Парижа вынесет вердикт по делу Ле Пен во вторник, 7 июля. Политик оспаривает приговор о присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент. В марте 2025 года суд первой инстанции приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, в течение двух из них ее обязали носить электронный браслет.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. В случае необходимости второй тур пройдет 2 мая.

