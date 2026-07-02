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16:26, 2 июля 2026Экономика

Мощный поток воды подбросил машину в воздух и попал на видео

В Ростове-на-Дону автомобиль подбросило в воздух из-за прорыва трубы, это сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Ростове-на-Дону прорвало трубу. Поток воды оказался настолько мощным, что подбросил в воздух припаркованную на улице машину. Последствия коммунальной аварии попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как автомобиль поднимает вверх мощный поток воды. Внутри машины в этот момент не было людей — владелец оставил ее и пошел на рынок за продуктами.

«Когда возвращался, услышал сигналку, а потом случилось то, что вы видите в ролике», — прокомментировал ситуацию россиянин.

В результате автомобиль остался без бампера и с поцарапанными крылом и фарой. Однако россиянин рад такому исходу — хорошо, что в салоне не было ребенка.

Ранее в Альметьевске из земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажный дом. Уточняется, что инцидент произошел из-за прорыва трубы холодного водоснабжения.

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