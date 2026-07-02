Москвич собрался запатентовать товарный знак «Пухосос»

Заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос» поступила в Роспатент

Заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос» поступила в Роспатент 10 июня и находится на начальном этапе рассмотрения. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Business FM.

В Роспатенте уточнили, что речь идет о словесном обозначении товарного знака, а подача заявки не означает регистрацию, решение о которой может быть принято по итогам экспертизы.

По данным Baza, запатентовать популярную «мемную марку» захотел московский рекламщик, решивший опередить создателей популярного ролика с похожими на роботов-доставщиков «пухососами», которые якобы убирали на столичных улицах тополиный пух.

Как выяснилось, на волне ажиотажа (о «пухососах» даже высказался спикер городского парламента Санкт-Петербурга) «пухососов» еще два года назад придумало агентство Out Digital, в котором решили поэкспериментировать с 3D-графикой. Вскоре в Москве заметили и настоящие «пухососы» — автомобили-пылесосы, в том числе втягивающие тополиный пух.

В прошлом году популярностью пользовались персонажи абсурдных видео с участием сгенерированных нейросетями животных, в том числе акула в кроссовках Nike Тралалеро Тралала (Tralalero Tralala), а также Бомбардиро Крокодило (Bombardiro Crocodilo) — крокодил и самолет-бомбардировщик одновременно, которого бизнес тоже тогда задумал запатентовать.