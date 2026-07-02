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18:35, 2 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы формирующие курс рубля факторы

Аналитик Попцова: Исчерпание системного давления на рубль формирует его крепкий курс
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Крепкий рубль — не временная аномалия, он обусловлен новыми макроэкономическими реалиями. Формирующие курс российской валюты факторы назвала «Ленте.ру» аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

По словам эксперта, классические рыночные механизмы ушли на второй план в условиях ограничений движения капитала. Сейчас ключевыми факторами, по которым рубль оказался лучшей валютой в мире относительно доллара, стали торговый баланс, все еще высокие реальные рублевые ставки и участие ЦБ и Минфина на валютном рынке.

«Стабильность рубля и снижение волатильности курса обусловлены исчерпанием системного давления на курс — риск санкций уже реализован в значительной степени и потенциал для расширения санкционного давления стал меньше, а компании адаптировались к новым условиям, перейдя на рубль во внешнеторговых расчетах. Импорт остается относительно слабым также из-за санкционных барьеров, это меньше давит на рубль», — пояснила Попцова.

По словам эксперта, утверждения регулятора о том, что текущие уровни рубля — это не временная аномалия, а отражение новых макроэкономических реалий, попытки дать понять бизнесу, что закладывать в финансовые модели резкие девальвационные сценарии «прошлых лет» без изменения внешних условий не стоит.

Ранее о том, что нынешний курс рубля не в полной мере отвечает интересам российских экспортеров, заявил министр финансов Антон Силуанов. На этом фоне он пообещал перейти к политике более предсказуемого курса нацвалюты.

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