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Забота о себе
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19:32, 2 июля 2026Забота о себе

Названы неочевидные суперфуды русской кухни

Диетолог Михалева назвала соленую сельдь суперфудом русской кухни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timolina / Magnific

Соленая сельдь, кефир и квашеная капуста по полезным свойствам не уступают популярным суперфудам. Таким мнением поделилась врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, кефир является одним из рекордсменов по полезным свойствам. Он содержит молочнокислые бактерии, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, а также является источником легкоусвояемого белка, кальция, магния и витаминов.

Не менее полезной врач назвала квашеную капусту. «В процессе ферментации количество витамина C возрастает, благодаря чему квашеная капуста становится мощным антиоксидантом», — отметила она.

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Еще одним неочевидным суперфудом в русской кухне диетолог считает соленую сельдь. Она богата омега-3 жирными кислотами, витамином D, йодом, селеном и другими веществами, необходимыми для здоровья сердца, мозга, костей и иммунной системы. Кроме того, по словам Михалевой, сельдь является ценным источником белка, который нужен для мышц и гормональных процессов.

Ранее кардиолог Дэвид Мин назвал самые полезные фрукты при высоком давлении. По его мнению, гипертоникам необходимы в рационе яблоки, апельсины, черника и авокадо.

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