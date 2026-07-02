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19:58, 2 июля 2026Мир

Немецкая полиция назвала мотивы похитителей Пушкина

DPA: Полиция считает, что за похищением памятника Пушкину стоят охотники за металлом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ajdin Kamber / Shutterstock / Fotodom

Полиция ФРГ считает, что за похищением памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Хемер стоят охотники за металлом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Мы исходим из того, что это были обычные воры, занимающиеся кражей металла», — заявил представитель полиции района Меркиш.

По его словам, полиция не увидела в действиях предполагаемых похитителей «политических мотивов или тем более культурных предубеждений» по отношению к основоположнику современного русского литературного языка.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кража памятника Пушкину в Германии свидетельствует об опасной тенденции в Европе, связанной с распространением человеконенавистнической идеологии.

Об исчезновении памятника стало известно 1 июля. Про его похищение сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ.

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