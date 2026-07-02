Немецкая полиция назвала мотивы похитителей Пушкина

DPA: Полиция считает, что за похищением памятника Пушкину стоят охотники за металлом

Полиция ФРГ считает, что за похищением памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Хемер стоят охотники за металлом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Мы исходим из того, что это были обычные воры, занимающиеся кражей металла», — заявил представитель полиции района Меркиш.

По его словам, полиция не увидела в действиях предполагаемых похитителей «политических мотивов или тем более культурных предубеждений» по отношению к основоположнику современного русского литературного языка.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кража памятника Пушкину в Германии свидетельствует об опасной тенденции в Европе, связанной с распространением человеконенавистнической идеологии.

Об исчезновении памятника стало известно 1 июля. Про его похищение сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ.