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12:50, 2 июля 2026Мир

Захарова увидела опасный сигнал в краже памятника Пушкину в Германии

Захарова связала кражу памятника Пушкину в Германии со становлением нацизма в Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кража памятника российскому поэту Александру Пушкину в Германии свидетельствует об опасной тенденции в Европе, связанной с распространением человеконенавистнической идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Конечно, европейцам воровать не привыкать, в этом мы убедились за последние годы сполна. Но тут ситуация серьезнее... Кому как ни европейцам знать, что "культура отмены" всегда порождает не просто бескультурье, она питает человеконенавистническую идеологию», — написала она.

По мнению Захаровой, произошедшее выходит далеко за рамки обычного акта вандализма. Она связала инцидент с масштабной кампанией по уничтожению памятников и культурного наследия, а также напомнила об исторических примерах уничтожения книг и запрета произведений искусства в Германии в период становления нацизма.

Дипломат выразила надежду, что похищенный памятник удастся найти и вернуть на прежнее место. При этом она дала понять, что в случае иного развития событий ответственность за произошедшее ляжет и на немецкие власти, которые, по ее оценке, способствуют распространению русофобских настроений.

Ранее пресс-служба посольства России в ФРГ сообщила, что в городе Хемере в Германии украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

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