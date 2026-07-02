Определились 10 участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определились 10 участников 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу

На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира по футболу 2026 года определились 10 участников 1/8 финала из 16. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Десятой командой, завоевавшей путевку в этот раунд, стала сборная США. Один из хозяев турнира в матче 1/16 финала победил Боснию и Герцеговину (2:0).

На стадии 1/16 финала будут сыграны еще шесть матчей. Среди вышедших в следующий раунд плей-офф команд Бразилия, Англия, Франция и Бельгия.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.