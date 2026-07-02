Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
08:59, 2 июля 2026Спорт

Определились 10 участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определились 10 участников 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Reuters

На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира по футболу 2026 года определились 10 участников 1/8 финала из 16. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Десятой командой, завоевавшей путевку в этот раунд, стала сборная США. Один из хозяев турнира в матче 1/16 финала победил Боснию и Герцеговину (2:0).

На стадии 1/16 финала будут сыграны еще шесть матчей. Среди вышедших в следующий раунд плей-офф команд Бразилия, Англия, Франция и Бельгия.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном российском ударе возмездия по Украине

    Трамп высказался о ценах на бензин после «очень успешной экскурсии» США в Иран

    Лидера оппозиции Венесуэлы не пустили на родину

    Москвич не запер машину и лишился более 250 тысяч рублей

    Гоблин призвал откреститься от Запада

    На Западе заявили о превращении Украиной фашизма в европейскую ценность

    Футболист сборной Сенегала отказался играть за команду при нынешнем тренере

    Женщина упала с высоты 450 метров и осталась в хорошем настроении

    Спрос на iPhone упал

    Командир «Ахмата» заявил о сотнях тысяч брошенных тел бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok