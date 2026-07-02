В России заявили о применении иранского опыта при масштабном ударе по Украине

Военный эксперт Кнутов: Россия применила иранский опыт при масштабном ударе по Украине

Российские военные в основном наносили удар по Украине ракетами, что указывает на использование командованием иранского опыта. Об этой особенности масштабной атаки заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

«Нами используется иранский опыт, когда с помощью баллистических ракет поражались практически все те цели, которые следовало поразить», — отметил Кнутов.

Он выделил, что Россия для атаки использовала сразу несколько видов ракет, в том числе баллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также различные типы крылатых ракет.

Армия России нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. Сообщалось, что российские военнослужащие выпустили по украинским объектам больше 70 ракет. Атаке подверглась и столица страны — как минимум восемь важных военных объектов в Киеве попали под удар.

