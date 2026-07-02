Оценены шансы сборной Австрии забить Испании на чемпионате мира

Аналитики назвали сборную Испании фаворитом матча чемпионата мира-2026 против Австрии

Букмекеры оценили шансы сборной Австрии забить национальной команде Испании в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали Испанию явным фаворитом встречи. Победа команды оценивается коэффициентом около 1,30, успех Австрии — в районе 10. На то, что Испания не пропустит от Австрии, предлагается коэффициент около 1,85. 1,93 – команда Ральфа Рангника забьет.

Испанцы на групповом этапе не пропустили ни одного мяча: победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также ничья с Кабо‑Верде (0:0).

Матч между Испанией и Австрией пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «Соу‑Фай». Он начнется в 22:00 по московскому времени.