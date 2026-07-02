Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:29, 2 июля 2026Спорт

Оценены шансы сборной Австрии забить Испании на чемпионате мира

Аналитики назвали сборную Испании фаворитом матча чемпионата мира-2026 против Австрии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NurPhoto / Contributor / Getty images

Букмекеры оценили шансы сборной Австрии забить национальной команде Испании в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали Испанию явным фаворитом встречи. Победа команды оценивается коэффициентом около 1,30, успех Австрии — в районе 10. На то, что Испания не пропустит от Австрии, предлагается коэффициент около 1,85. 1,93 – команда Ральфа Рангника забьет.

Испанцы на групповом этапе не пропустили ни одного мяча: победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а также ничья с Кабо‑Верде (0:0).

Матч между Испанией и Австрией пройдет в Инглвуде (США) на стадионе «Соу‑Фай». Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    ОПГ в российском городе легализовала более двух тысяч мигрантов

    Туристка отправилась на кофейную ферму в Колумбии и была найдена в озере бездыханной

    Российский корвет отогнал корабль береговой охраны ФРГ от танкера на Балтике

    Россиянкам назвали пять самых модных образов на свидание

    На Западе отреагировали на массированную атаку России на Киев

    В России призвали довести наступление до Киевской области

    Мужчины привязали молодого человека к дереву в российском лесу и подожгли

    Полковник высказался о взятии Одессы под контроль России

    Стало известно о сдавшей ЕГЭ на 200 баллов незрячей россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok