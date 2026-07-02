Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 2 июля 2026Забота о себе

Раскрыта опасность сна с включенным кондиционером

Медбрат Анхель: Сон с включенным кондиционером может привести к судорогам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Butsaya / Shutterstock / Fotodom

Медбрат Хорхе Анхель предупредил, что сон с включенным кондиционером может привести к проблемам со здоровьем. Опасность этой летней привычки он раскрыл в разговоре с изданием ABC.

Как пояснил Анхель, работающий всю ночь кондиционер снижает влажность в спальне, из-за чего возникает сухость дыхательных путей и кожи. Это чревато усугублением таких заболеваний, как аллергия, астма и бронхит, а также раздражением кожных покровов, отметил он.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

«Включенный кондиционер охлаждает тело и может вызывать судороги и мышечные спазмы», — добавил специалист. В связи с этим он порекомендовал охлаждать комнату непосредственно перед сном, а на ночь кондиционер выключать. Важно отдавать приоритет естественной вентиляции и дополнительно использовать увлажнитель воздуха, чтобы он не был слишком сухим, заключил Анхель.

Ранее невролог Юлия Прокофьева оценила пользу привычки выпивать бокал вина перед сном. По ее словам, такой способ заснуть чреват возникновением разбитого состояния на следующее утро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok