Россиянин Гассиев стал чемпионом мира по версии WBA после отказа Усика от поясов

Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии WBA после отказа Усика от поясов

Россиянин Мурат Гассиев официально стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.

Это произошло после отказа от пояса чемпиона по версии WBA украинского боксера Александра Усика. Спортсмен также освободил пояса по версиям WBC и IBF.

12 декабря прошлого года Гассиев победил болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA. Всего на счету россиянина 33 победы и два поражения на профессиональном ринге.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.