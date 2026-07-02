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18:44, 2 июля 2026Ценности

Россиянкам назвали пять самых модных образов на свидание

Блогерша Анита Глосс посоветовала надеть на свидание мини-юбку с рубашкой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vivien Killilea / Getty Images

Блогерша Анита Глосс назвала россиянкам пять самых модных образов на свидание. Информацию она опубликовала в Telegram-канале «Русская мода».

Так, для романтической встречи с мужчиной специалист посоветовала надеть мини-юбку с рубашкой. Удачным вариантом, по ее словам, станет лаконичное короткое платье или прозрачная юбка со слим-футболкой. «Игра контрастов, легкая загадка и абсолютный комфорт», — описала она такое сочетание.

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Помимо этого, Глосс посоветовала обратить внимание на платье с имитацией корсета или блестящую юбку с топом. «Устоять невозможно не перед вещами, а перед женщиной, которая влюблена в саму себя», — заключила эксперт.

В июне российским мужчинам перечислили способы носить самый популярный предмет гардероба летом. Речь шла о шортах, которые мужчинам посоветовали сочетать со свободной футболкой.

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