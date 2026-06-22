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17:15, 22 июня 2026Ценности

Российским мужчинам перечислили способы носить самый популярный предмет гардероба летом

Модный инфлюенсер Анита Глосс призвала мужчин носить шорты со свободной футболкой летом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Melodie Jeng / Getty Images

Модный инфлюенсер Анита Глосс перечислила российским мужчинам способы носить самый популярный предмет гардероба летом. Информацию эксперт разместила в Telegram-канале «Русская мода», на который подписаны 205 тысяч человек.

Речь идет о шортах, которые в 2026 году важно сочетать с подходящими изделиями. В первую очередь специалистка призвала мужчин сочетать упомянутую вещь со свободной футболкой. «Обожаю этот легкий оверсайз, выглядит очень мужественно и свободно», — отметила Глосс.

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Инфлюэнсер также заявила, что уместной будет футболка с принтом. «Классный способ показать свое чувство юмора или музыкальный вкус», — пояснила она. В то же время для встреч и свиданий она посоветовала выбирать к шортам легкую рубашку. «Это просто комбо! Особенно если накинуть ее расстегнутой поверх майки», — уточнила эксперт.

В заключение Глосс подчеркнула, что в образе важны яркие акценты. «Цепляет взгляд, когда парень умеет круто вписать в лук яркие кеды, носки или кепку», — подытожила она.

Ранее в июне российских мужчин призвали отказаться от облегающих плавок на пляже. Стилист Ольга Ким посоветовала заменить их на свободные фасоны, которые не ограничивают подвижность.

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