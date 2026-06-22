Российских мужчин призвали отказаться от облегающих плавок на пляже

Стилист Ольга Ким призвала мужчин отказаться от облегающих плавок на пляже

Российский стилист Ольга Ким назвала мужчинам модную пляжную одежду. Ее комментарий публикует Life.ru.

Эксперт призвала отказаться от облегающих плавок и заменить их на свободные фасоны, которые не ограничивают подвижность. Так, предпочтительно выбирать шорты, отметила она.

«В мужских плавках главный тренд сегодня — модели-шорты. Облегающие варианты лучше оставить для спорта и бассейна», — объяснила специалистка.

В июне блогерша Джессика Стейл из Лос-Анджелеса показала обувь юношей во время отдыха и смутила пользователей сети.