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14:09, 22 июня 2026Ценности

Российских мужчин призвали отказаться от облегающих плавок на пляже

Стилист Ольга Ким призвала мужчин отказаться от облегающих плавок на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anton Romanov / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Ольга Ким назвала мужчинам модную пляжную одежду. Ее комментарий публикует Life.ru.

Эксперт призвала отказаться от облегающих плавок и заменить их на свободные фасоны, которые не ограничивают подвижность. Так, предпочтительно выбирать шорты, отметила она.

«В мужских плавках главный тренд сегодня — модели-шорты. Облегающие варианты лучше оставить для спорта и бассейна», — объяснила специалистка.

В июне блогерша Джессика Стейл из Лос-Анджелеса показала обувь юношей во время отдыха и смутила пользователей сети.

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