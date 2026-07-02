Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи снижается 2 июля почти на 3,3 %

Российский фондовый рынок в середине торгового дня ускорил падение, теряя более 3 процентов от значений открытия. К моменту написания материала индекс Мосбиржи находился вблизи дневных минимумов, опускаясь на 3,28 процента, до 2 267,59 пункта.

Ощутимо снижается показатель с начала торгов 2 июля. Индекс Мосбиржи 30 июня превышал 2400 пунктов, отыграв падение прошлой недели, когда он опускался почти до 2200, но в последние два дня снова развернулся в сторону снижения.

«Стоит отметить, что очевидных предпосылок для новой волны роста нет. Сложной остается ситуация с инфляцией. В числе негативных факторов можно отметить и усилившиеся опасения ожидания паузы в смягчении ДКП Банка России (...) Добавляет пессимизма и динамика нефтяных котировок», — пишет обозреватель Finam.ru Анастасия Долгих.

Говоря о ситуации на бирже, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не согласилась о том, что фондовый рынок «лежит в руинах». «Я бы таких критических терминов не употребляла», — сказала она в четверг, подчеркнув, что, несмотря на сложности, не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности.

